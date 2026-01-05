Este lunes 5 entregan resultados de la PAES: universidades ofrecen más de 2.000 carreras en el periodo de postulaciones

A contar de las 08:00 horas de este lunes, a través de los portales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) se darán a conocer los resultados de la Prueba de Acceso de la Educación Superior (PAES) Regular Admisión 2026.

Posteriormente, a las 09:00 horas, se abrirá el periodo de postulaciones a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, instancia que se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

La PAES regular se rindió el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre pasado en 203 sedes de rendición en todo Chile. El proceso terminó en completa normalidad y con una asistencia del 86,2%, según datos preliminares entregados por el Demre.

Esta cifra equivale a más de 259 mil personas que rindieron al menos una de las PAES, número similar al del año pasado, cuando participaron en la rendición cerca de 258 mil inscritas e inscritos.

En cuanto a las pruebas más rendidas, estas fueron las dos obligatorias: la PAES de Competencia Lectora con un 84,9%, y la de Competencia Matemática 1 (M1) con un 83,4%. A ellas les siguieron la PAES de Ciencias que alcanzó el 76,3% de asistencia, la de Competencia Matemática 2 (M2) con un 65,9% y la PAES de Historia, con el 65,5% de participación.

En este Proceso de Admisión 2026, las 47 universidades que forman parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior ofrecerán más de 2.000 carreras o programas de estudios en todo Chile, y 29 de estas casas de estudios tendrán cupos para estudiantes habilitados a través del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE).

Además, 44 universidades (dos más que el año pasado) forman parte del programa Más Mujeres Científicas (+MC), las que en total ofrecerán 3.358 cupos destinados a potenciar la participación de mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM, por su sigla en inglés).

Otras fechas importantes en el proceso:

- Fin etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, 13:00 hrs.

- Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, 12:00 hrs.

- Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.

- Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.

PURANOTICIA