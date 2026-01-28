"La mala política ha ganado": Jeannette Jara carga contra la UDI por "bloquear" proyecto de Sala Cuna

Jeannette Jara arremetió contra la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el freno al proyecto de Sala Cuna universal.

A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial manifestó que “hoy la mala política ha ganado. La UDI bloquea la ley de Sala Cuna después de 2 años de tramitación”.

“Nunca estuvimos tan cerca, si solo hubiesen pensado en Chile”, sentenció.

Las críticas de Jara se suman a la del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien calificó de “irresponsable” la maniobra de la bancada de senadores de la UDI para postergar la tramitación del proyecto de Sala Cuna para Chile hasta marzo.

En conversación con Cooperativa, la autoridad afirmó que la colectividad recurrió a un "resquicio reglamentario" para evitar sesionar en la Comisión de Trabajo durante la última semana legislativa, impidiendo el avance en la tramitación de la iniciativa.

En tanto, en entrevista con radio Duna, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó “profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación en el Congreso”.

“Es una actitud muy mezquina, la verdad porque el diálogo ha sido permanente, no solamente permanente, sino que muy flexible”, aseguró.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric acusó “maniobras dilatorias” por parte de la UDI.

El Mandatario afirmó que "la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión del Senado se fue de Chile, el senador Sanhueza, debiendo estar en Chile, se fue. No citó a la comisión, no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos".

