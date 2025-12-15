La larga ruta política que siguió José Antonio Kast hasta llegar a la Presidencia de Chile

Desde sus primeras incursiones políticas hasta su llegada a La Moneda, la trayectoria de José Antonio Kast ha estado marcada por la constancia, la identidad ideológica y una propuesta que fue consolidando apoyos con el paso de los años. Este domingo 14 de diciembre, el abogado y exdiputado logró finalmente su objetivo, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Nacido el 18 de enero de 1966 en Santiago, José Antonio Kast Rist creció en la comuna de Buin, donde sus padres, Michael Kast y Olga Rist —inmigrantes alemanes llegados a Chile en 1950— formaron una familia de 10 hijos. Uno de ellos fue Miguel Kast Rist, economista formado en la Universidad de Chicago, quien llegó a ser ministro y presidente del Banco Central durante la dictadura, y cuya figura ha sido reconocida por el propio Kast como una influencia determinante en su visión económica y política.

La formación política de Kast comenzó tempranamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ingresó a estudiar Derecho en 1984. Al año siguiente se integró al Movimiento Gremial, corriente fundada por Jaime Guzmán, figura clave del pensamiento de derecha en Chile y redactor de la actual Constitución. Bajo ese alero, Kast inició un camino político estrechamente ligado al ideario gremialista.

En 1996 formalizó su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por Guzmán, con quien aseguró haber mantenido una relación cercana. “Compartí mucho con él, mi señora fue su alumna (…)”, señaló en octubre de este año en conversación con T13 Radio.

Ese mismo año fue electo concejal por Buin, cargo que ejerció hasta el año 2000. Posteriormente, dio el salto al Congreso como diputado por el entonces Distrito 30, representando a la UDI durante tres períodos consecutivos entre 2002 y 2014. Aunque intentó llegar a la presidencia del partido, fue derrotado por Juan Antonio Coloma.

Las tensiones internas con la dirigencia histórica de la UDI, a la que denominó los “coroneles”, marcaron un punto de quiebre en su carrera. En 2016, tras 20 años de militancia, presentó su renuncia mediante una carta pública en la que criticó el rumbo del partido. “En mí, se apagó la llama de esperanza de renovar la UDI”, escribió. En el mismo texto agregó que "no podía permanecer indiferente cuando sentí que la UDI a la que yo entré comenzó a alejarse de su proyecto fundador (…) dominada por un afán de ‘ser el partido más grande’ a cualquier costo. Y ese costo lo hemos pagado”.

Fuera de la UDI, Kast decidió emprender un camino propio. En 2017 se presentó como candidato presidencial independiente, obteniendo un 7,93% de los votos.

Un año después fundó el movimiento Acción Republicana, que en 2019 se transformó en el Partido Republicano de Chile, colectividad que lideró y desde la cual fue endureciendo su discurso, especialmente en seguridad, migración y orden público.

Su relación con Sebastián Piñera también marcó su trayectoria reciente. Aunque apoyó al exmandatario en la segunda vuelta de 2017 frente a Alejandro Guillier, con el tiempo se convirtió en uno de sus principales críticos, particularmente tras el impulso al proceso constituyente. En 2021, declaró: “Este Gobierno no tendrá ningún legado. Piñera pasará a la historia como el peor Presidente de los últimos 30 años, porque ha faltado a su palabra una y otra vez”.

Definido por analistas como un político conservador y de mano dura, Kast ha manifestado abiertamente su oposición al aborto legal y al matrimonio igualitario, además de promover políticas más estrictas en migración, incluyendo la instalación de zanjas fronterizas y el llamado a inmigrantes irregulares a “autodeportarse”. También ha propuesto un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, iniciativa que ha generado debate por su eventual impacto social.

En el plano internacional, ha reconocido su admiración por líderes como Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni y Nayib Bukele. Su campaña presidencial concluyó en La Araucanía, junto a su esposa María Pía Adriasola, donde definió el proyecto republicano como “una cruzada para recuperar la paz, el orden, la justicia en nuestro país”.

Con su tercera candidatura presidencial, José Antonio Kast logró finalmente convertirse en Presidente electo de Chile, cerrando un ciclo político iniciado hace más de dos décadas y abriendo una nueva etapa marcada por altas expectativas y fuertes controversias.