La hora de Jeannette Jara: el ascenso de la ex dirigenta sindical que desde el Ministerio del Trabajo se consolidó como la líder oficialista

La candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, consolidó su liderazgo político en el corazón del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Convertida ahora en la carta del oficialismo para enfrentar a la derecha en las elecciones de noviembre, su proyección presidencial comenzó a tomar forma mucho antes de abandonar su rol como Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Su llegada al gabinete fue parte del primer gran llamado del Presidente, aún antes de asumir el mando. El 21 de enero de 2022, su nombre ya circulaba como la próxima titular de la cartera, cargo al que arribó como ex dirigenta sindical y ex Subsecretaria, con el respaldo clave de la vocera Camila Vallejo. Se transformó así en la primera ministra comunista en esa cartera desde el Gobierno del ex Presidente Salvador Allende.

Su paso por el ministerio estuvo marcado por una agenda ambiciosa y logros legislativos de alto impacto, lo que le permitió ganar relevancia dentro del Ejecutivo. Apenas seis meses después del inicio del Gobierno, Jara fue incorporada al comité político. En ese momento, el Presidente Boric destacó que "invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos, acuerdos a veces improbables”.

Uno de esos acuerdos improbables llegó con la reforma de pensiones, considerada su mayor triunfo político, luego de complejas negociaciones que terminaron sumando apoyo incluso de Chile Vamos. A ese hito se sumaron otras iniciativas impulsadas desde el Ministerio del Trabajo, como la Ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la Ley Karin y el fortalecimiento del Seguro de Cesantía, entre otros.

Fue durante ese despliegue para explicar la reforma en regiones que su nombre comenzó a circular con fuerza como posible carta presidencial. Aunque la proclamación oficial del PC tomó varias semanas —siguiendo la orgánica de la colectividad—, Jara ya era percibida como una figura con proyección nacional.

La oposición, por su parte, no tardó en acusar que la entonces Ministra del Trabajo utilizaba su rol para iniciar una “incipiente campaña presidencial”, críticas que coincidieron con sus actividades públicas en el marco de la reforma previsional.

Finalmente, el 7 de abril, Jara se reunió con el Presidente Boric y presentó su renuncia al cargo para iniciar formalmente su carrera por La Moneda. La salida fue acompañada de una ceremonia oficial de despedida, tal como ocurrió semanas antes con Carolina Tohá, quien aquella vez salió del Ministerio del Interior.

“Jeannette, sé que tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza”, expresó el Jefe de Estado en su mensaje de despedida en dicha ceremonia celebrada en la casa de Gobierno.

Desde entonces, Jeannette Jara dejó atrás el rol de Ministra del Trabajo y Previsión Social para asumir otro igual de exigente: representar al oficialismo en la Primaria, una contienda que podría redefinir el rumbo del progresismo chileno.

PURANOTICIA