Fiscalía remueve a Carabineros de investigación por muerte de víctima de robo en Curacaví

La Fiscalía Metropolitana Occidente ha reasignado a la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI la investigación por el robo con homicidio de Michael Peñaloza Chávez (44), quien murió tras ser arrollado por delincuentes con su propia camioneta.

La medida del Ministerio Público se tomó luego de que se confirmara que personal de Carabineros había estado en el domicilio de la víctima horas antes del fatal desenlace.

Los hechos se desarrollaron en dos etapas en una parcela en el sector Los Hornitos. Un primer intento de asalto fue frustrado por una alarma, lo que llevó a los delincuentes a huir del lugar. La víctima llamó a Carabineros, quienes, tras constatar la ausencia de los sujetos, se retiraron para atender otro procedimiento.

Sin embargo, cerca de las 5:00 de la mañana, los asaltantes regresaron e ingresaron al domicilio. Lograron robar la camioneta de Peñaloza, pero cuando este intentó impedir el delito, fue atropellado por los propios sujetos, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La PDI, bajo las instrucciones del Fiscal Jefe de Focos Occidente, Leonardo Tapia, se encuentra ahora a cargo de todos los peritajes e indagaciones para dar con los responsables del crimen.

