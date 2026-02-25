La Dirección del Trabajo logra desactivar el 82% de huelgas aprobadas entre 2022 y 2025

Un positivo balance de su rol mediador en la conflictividad laboral durante el período 2022-2025, realizó la Dirección del Trabajo (DT) al comparar el número de huelgas aprobadas por los sindicatos en negociaciones colectivas con las paralizaciones efectivamente concretadas.

En los últimos cuatro años, las huelgas sumaron 526, solamente el 18,1% de las 2.899 que fueron aprobadas, ya que la gran mayoría no concluyó en suspensión de labores gracias a la mediación de la DT. En los movimientos huelguísticos participaron 82.869 trabajadores y trabajadoras.

Sergio Santibáñez, director (s) del Trabajo, señaló que "estos resultados nos satisfacen profundamente porque demuestran que, en esta tarea institucional tan importante como la fiscalización, también hemos sabido actuar y oportunamente para reducir la conflictividad laboral".

Santibáñez recalcó que aparte de su rol inspectivo e interpretativo de la legislación laboral, la DT también debe promover la libertad sindical y ser garante de los procesos negociadores entre empleadores y trabajadores y trabajadoras.

En cuanto a la suscripción de negociaciones colectivas para mejorar las condiciones laborales, estas alcanzaron los 11.851 en el último cuatrienio.

De este total, el 66,5% correspondió a contratos, el 32,9% a convenios y el 0,5% a acuerdos de grupos negociadores.

Estos instrumentos colectivos terminaron favoreciendo a 1.697.256 trabajadores y trabajadoras. Esto representa al 99% de quienes participaron en distintos tipos de negociaciones colectivas.

