Explosión por fuga de gas desata incendio en restaurante chino de Meiggs: tres heridos y amplio operativo de emergencia

Un incendio en un local de comida china en el barrio Meiggs dejó a tres personas heridas la tarde de este miércoles.

Máquinas de nueve compañías de bomberos y muchos efectivos debieron trasladarse hasta el local comercial ubicado en calle Sazié con Bascuñán Guerrero, en la comuna de Santiago.

Según informó Carabineros, el siniestro comenzó por una explosión de gas y uno de los tres heridos resultó con el 14% de su cuerpo quemado.

Está fuera de riesgo vital y debió ser atendido en la Mutual de Seguridad. Los otros dos terminaron con lesiones leves.

Por disposición del Ministerio Público, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizarán diligencias para esclarecer las causas de lo ocurrido.

PURANOTICIA