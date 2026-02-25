Más de 21 mil controles y 440 vehículos fuera de circulación: el balance del Plan Calles Protegidas Verano 2026 a días de su cierre

A pocos días de finalizar la temporada festival, el Ministerio de Transportes, a través de la División de Fiscalización, entregó un balance del trabajo desarrollado en el marco del Plan Calles Protegidas Verano 2026, iniciativa que se ejecutó en coordinación con Carabineros, municipios y diversas instituciones públicas.

El plan contempló operativos en todo el territorio nacional, incluyendo balnearios, sectores turísticos, terminales de buses, aeropuertos, centros comerciales y zonas de alta movilidad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo en las vías.

Durante los meses de enero y febrero, se realizaron más de 450 operativos a nivel país, totalizando: Más de 21 mil controles a todo tipo de vehículos, cerca de 3 mil citaciones cursadas por diversas infracciones y más de 440 vehículos retirados de circulación por incumplimientos graves.

El ministerio enfatizó que el propósito principal de estas acciones no es sancionar, sino generar un cambio de conducta para reducir siniestros viales mediante la detección temprana de faltas que podrían derivar en situaciones de riesgo.

El jefe de la División de Fiscalización de Transportes, Óscar Carrasco, afirmó que "hemos realizado una focalización de transporte particular en el caso de los sectores turísticos y también fiscalizamos al transporte público en sectores de alta movilidad como terminales de buses y aeropuertos".

Finalmente, las autoridades destacaron que el plan finaliza este sábado para dar paso al Plan Marzo con el avance progresivo de la movilidad durante ese mes en la capital nacional y las distintas capitales regionales de nuestro país, con el retorno a clases.

