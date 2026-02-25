Fuga esposado en pleno tribunal: reo de 19 años escapa tras oír su condena en Colina

Una grave alerta en materia de seguridad judicial se registró en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, luego de que un reo de 19 años se fugara esposado desde el Juzgado de Garantía de Colina en momentos en que escuchaba la sentencia en su contra por el delito de robo con intimidación.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, mientras se desarrollaba la audiencia de formalización y posterior lectura de sentencia de Andrés Wencylado Jerez Núñez, quien se encontraba en prisión preventiva y mantiene antecedentes penales.

De acuerdo con información entregada por Gendarmería de Chile, “se inicia intensa búsqueda de imputado que se da a la fuga desde el tribunal”, según una comunicación interna conocida tras la evasión.

Según antecedentes preliminares, el joven —quien se encontraba esposado de manos— huyó por la puerta principal del tribunal, generando sorpresa entre los presentes en la sala.

Un audio de la Central de Comunicaciones de Carabineros detalló las características del prófugo: “Imputado de 19 años, chileno, esposado de manos, polerón negro y zapatillas con franjas rojas”.

Pese a la activación inmediata de la difusión radial y del protocolo de seguridad, el imputado logró abandonar el recinto judicial y hasta ahora mantiene paradero desconocido.

En el mismo procedimiento judicial, un segundo interno también intentó escapar. Sin embargo, su huida fue frustrada y fue recapturado a los pocos minutos por personal de Gendarmería, quedando nuevamente a disposición del tribunal.

Tras lo ocurrido, funcionarios de la 8ª Comisaría de Colina acudieron al lugar, mientras que la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

Desde las instituciones involucradas recalcaron que el joven “está siendo activamente buscado por los equipos policiales”, en el marco de un amplio operativo desplegado tanto en el perímetro del recinto judicial como en distintos puntos de la comuna.

Se espera que en las próximas horas se entreguen mayores antecedentes sobre esta nueva fuga registrada en el Juzgado de Garantía de Colina, episodio que vuelve a tensionar los protocolos de seguridad en recintos judiciales del país.