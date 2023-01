La Democracia Cristiana confirmó que rechazará la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, confirmó que los parlamentarios de su partido van a rechazar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que se revisa este jueves en la Cámara de Diputados.

“Los diputados de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la acusación constitucional contra el ministro Jackson que ha presentado el Partido Republicano, de la misma forma vamos a la cuestión previa que ha deducido la defensa”, manifestó el parlamentario.

El diputado indicó que “nosotros aspiramos a representar y representamos en cada uno de nuestros distritos a chilenas y chilenos que quieren transformaciones profundas, pero al mismo tiempo valoran la estabilidad, que apuntan a tener derechos sociales y, al mismo tiempo, desarrollo económico, que apuntan al respeto irrestricto a los derechos humanos y, al mismo tiempo, a la seguridad ciudadana. ¿Por qué señalamos esto? Porque esto se trata de respetar las instituciones”.

El dirigente máximo de la DC sostuvo que “la acusación constitucional es una institución que está hecha para acusar a ministros y otras personalidades que hayan infringido sus deberes constitucionales”.

“Las acusaciones constitucionales no son un concurso de simpatía, aquí no se trata de si nos cae bien o nos cae mal el ministro Jackson, tampoco las acusaciones constitucionales son un instrumento para hacer una evaluación de la gestión, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el ministro Jackson, si no que las acusaciones constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico se tratan de una evaluación si ha pasado a llevar o no ha pasado a llevar la Constitución de la República”, agregó.

A las 10:00 horas de este jueves se dio inició la sesión especial en la Cámara Baja para revisar la acusación constitucional contra del secretario de Estado. El libelo necesita de 78 votos a favor para que pueda seguir adelante y pase a la sala del Senado.

Cabe recordar que la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro rechazó el libelo en una votación dividida, con tres votos en contra, que fueron los parlamentarios Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (Ind. FA) y Ericka Ñanco (RD); un voto a favor, Bernardo Berger (RN); mientras que el diputado Joaquín Lavín (UDI) se abstuvo.

PURANOTICIA