La candidata presidencial Jeannette Jara priorizará giras para potenciar su presencia en terreno

Durante el seminario anual de Moneda Patria Investments en el Hotel W, la abanderada presidencial Jeannette Jara anunció que concentrará su agenda en encuentros con la ciudadanía en regiones. Con esta medida, la ex ministra del Trabajo busca limitar su presencia en foros y debates, privilegiando el contacto directo y en terreno con los votantes.

Jara explicó su decisión directamente al público ligado al mundo empresarial que asistió al evento, entregando una justificación clara y directa. “Creo que llegó la hora de reunirme con los chilenos en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios. Y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante”, afirmó la candidata.

El anuncio se produce pocos días después de que su comando decidiera reducir su participación en este tipo de eventos, una decisión que se evidenció con su ausencia en un foro organizado por ChileTransporte el pasado 7 de agosto. Con esta estrategia, la candidata busca dar un giro en su campaña, alejándose del foco mediático tradicional de la capital para potenciar su llegada a las distintas localidades del país.

En su discurso, Jara también aprovechó para entregar una potente reflexión política, contrastando su visión con la de otros sectores. “Cuando nosotros estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad: una, que ha sido capaz de conversar con todos, incluso con los que piensan muy distinto de uno; y otros, que solo conversan en los espacios que les acomodan. Eso es un tema que hay que tener muy presente”, concluyó la candidata.

