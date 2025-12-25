La basura domiciliaria aumenta hasta un 40% durante las fiestas de fin de año

Platos apilados, restos de comida en el suelo, líquidos derramados y bolsas de basura que parecen multiplicarse. Así quedan muchas casas después de Navidad y Año Nuevo. Y aunque estos días suelen asociarse al descanso, la limpieza post celebraciones termina siendo más intensa y demandante de lo habitual.

De acuerdo con estimaciones del sector, durante las fiestas de fin de año la basura domiciliaria puede aumentar entre un 30% y 40%. Papeles de regalo, cartones, botellas, envases plásticos y restos de comida obligan a dedicar más tiempo al aseo, justo cuando las energías están al límite.

Frente a este escenario, la forma de limpiar la casa también ha ido cambiando. Si antes la rutina era barrer, aspirar y luego trapear, hoy muchas familias están optando por soluciones tecnológicas que permiten resolver varias de esas tareas en menos tiempo y con menor esfuerzo.

“Después de las fiestas es común encontrar suciedad seca mezclada con líquidos, manchas de bebidas o restos de comida. En esos casos, los equipos que aspiran y lavan al mismo tiempo ayudan a evitar repetir el proceso una y otra vez, lo que se traduce en ahorro de tiempo y menos cansancio”, explica Carlos Schilling, gerente de comunicaciones de Tineco & Ecovacs Chile.

Otra tendencia que se ha consolidado es la automatización del aseo. Los robots que aspiran y friegan solos permiten programar la limpieza mientras las personas descansan, duermen o simplemente aprovechan de desconectarse, una alternativa especialmente valorada tras varios días de reuniones familiares y celebraciones.

El especialista agrega que en esta época muchas personas se informan más antes de renovar o comprar estos equipos, ya que no se trata de una compra impulsiva. “La decisión suele estar ligada a ganar tiempo, simplificar tareas y poder dedicar más horas a la familia o al descanso, más que a limpiar”, señala.

Eso sí, la recomendación es no dejarse llevar solo por la novedad. Evaluar el tamaño del hogar, la frecuencia de limpieza y el tipo de suciedad más habitual es clave para elegir la alternativa más adecuada. No siempre se necesita el equipo más complejo para lograr un buen resultado.

Con más desorden tras las fiestas y menos tiempo libre, la tecnología se ha convertido en una aliada silenciosa para recuperar el orden en casa sin sacrificar los últimos días de descanso.

