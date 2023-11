La autocrítica de Evelyn Matthei: "Los políticos hemos sido ciegos y sordos a la corrupción de cuello y corbata"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los temas de corrupción que hay al interior de la política, donde abordó en especial el tema Caso Convenios y el audio filtrado del abogado Luis Hermosilla.

“Lo que estamos viviendo hoy día es una situación en que los políticos hemos sido ciegos y sordos a la corrupción de cuello y corbata y también al narcotráfico y a la delincuencia que se venía instalando con mucha fuerza desde hace 15 a 20 años en Chile”, comentó Matthei en radio Pauta.

Sobre los niveles desatados de delincuencia que se viven actualmente en Chile y los problemas que estos acarrean, la jefa comunal dijo que “he estado con gente de la Policía de Investigaciones, he estado con gente de Carabineros, he estado con personas dirigentes de Gendarmería. Todas hacen lo que pueden, pero finalmente, todos se sienten súper poco protegidos por el Poder Judicial. El Poder Judicial aquí ha sido laxo, no ha entendido el fenómeno que se está viviendo, hacen lo que quieren”.

Matthei también se refirió al proceso constitucional donde votará "A Favor" y sostuvo que “la verdad es que yo creo que el proceso constituyente dejó de ser un tema en Chile. Ahora, yo también creo que probablemente podemos esperar variaciones bastantes grandes, porque es tan poco el interés que hay, que y o creo mucha gente todavía no está mostrando”.

"Las cifras son malas y me pasa que yo por lo menos estoy preocupada y muy ocupada de los temas que yo creo que son de fondo en este minuto, que es el comercio ilegal, la delincuencia, etc. Creo que lo otro ya pasó a otro plano. Los chilenos dejaron de creer que una nueva Constitución iba a arreglar sus problemas”, complementó.

Por último, se refirió a la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa en las elecciones presidenciales de Argentina.



“Obviamente que no sabemos cómo va a ser él. Yo no estoy diciendo que vaya a ser un gran presidente o una maravilla de presidente, no lo sabemos. Hay que mirar cómo sé, desenvuelve, con quién hace alianzas, cuáles van a ser sus políticas, de todas sus promesas, cuáles efectivamente lleva a cabo o no. Lo que sí se es que la alternativa era más de la misma mugre, y eso era muy complicado”, concluyó.

