Kena Lorenzini acusa "complot" para sacarla de la Concejalía en Ñuñoa

Graves acusaciones fueron las que enfrentó, hace algunos meses, la concejala de Ñuñoa, Kena Lorenzini, tras ser denunciada por otra militante de Revolución Democrática por acoso laboral y sexual. Sin embargo, la edil acusó haber sido víctima de un complot que buscaba excluirla de su cargo.

"No digo que nunca yo haya tratado mal a una persona, porque probablemente he tratado mal a personas producto del apuro o de que alguien que está enferma está sin mascarilla cerca de tu hija que no tiene defensas, pero maltratar como método, para ofender, para menoscabar, no, jamás", afirmó a El Mercurio la edil y ex militante de Revolución Democrática.

Sin embargo, Lorenzini admitió haber cometido un error al decirle 'esclava blanca' a su asistente. "Le pedí disculpas y me las aceptó. Nunca tuve la intención de ofender. Lo que ella hizo después con la información, con lo que le dieron, es otra cosa, porque aquí hay un complot para hacerme caer. Eso fue evidente: querían que yo renunciara a concejala", aseguró.

Refiriéndose a las acusaciones por acoso sexual a su asistente, afirmó que jamás se imaginó que las personas le creerían a la joven. "Yo leí la investigación que hicieron en la Municipalidad y dice textual la denunciante: 'Otras personas me dijeron que ella (Lorenzini) me estaba acosando sexualmente'... ¿Otras personas le dijeron? O sea ella, a los 29 años, ¿no se daba cuenta de que la acosaban sexualmente? Bueno, por esa razón los investigadores de la Municipalidad dicen que no se da cuenta de acoso sexual", espetó.

Finalmente, Lorenzini cuestionó también la denominada "cultura de la cancelación", de la cual señaló haber sido víctima.

"No sabes cuántos jóvenes viven esta situación de que los cancelan en las universidades y en los colegios. Una psicóloga me explicaba hace unas semanas que tiene niños de 11 años a los que les han cantado 'el violador eres tú'. Entonces, uno dice, aquí hay algo de lo que el feminismo tiene que hacerse cargo; no se puede vivir del rumor, porque tenemos una responsabilidad con todas las personas", consignó.

