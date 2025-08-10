Enel anuncia cortes de luz para cuatro comunas de Santiago este domingo

Enel anunció un corte de luz en la Región Metropolitana para este domingo, que afectará a sectores de Santiago, San Miguel, Maipú y Cerrillos. La medida forma parte de un plan de mantenimiento y mejoras en el servicio.

La compañía informó que la suspensión del suministro durará hasta seis horas en algunos sectores. “Estos trabajos buscan poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, señaló Enel en un comunicado.

El corte de luz en la Región Metropolitana no abarcará la totalidad de las comunas afectadas, sino áreas específicas. Para identificar las zonas, la empresa publicó mapas detallados para cada comuna en su plataforma en línea.

Enel recordó que “los cortes programados pueden durar varias horas y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.

Los clientes pueden consultar si su domicilio se encuentra dentro del sector afectado a través del Mapa de trabajos programados, disponible en el sitio web de Enel.

La distribuidora insistió en la importancia de que los usuarios verifiquen con antelación la información, para así minimizar las molestias que pueda ocasionar la interrupción temporal.

El corte de luz en la Región Metropolitana se realizará de manera escalonada y coordinada, con el fin de ejecutar los trabajos de forma segura y eficiente.

