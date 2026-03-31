Kast y presidente de Bolivia acuerdan en reunión telemática "profundizar el trabajo conjunto en la frontera"

Este martes, el Presidente José Antonio Kast sostuvo una videollamada de 20 minutos con su par de Bolivia, Rodrigo Paz.

El Mandatario resaltó la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre ambos países para hacer frente al crimen organizado y poder resguardar de manera efectiva la frontera.

"El crimen organizado no es solo una amenaza para un país, sino que para todo un continente. Nos reunimos con el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para profundizar el trabajo conjunto en la frontera y en la agenda de diálogo entre Chile y Bolivia", señaló el secretario de Estado tras la reunión.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó la buena relación que ha venido construyendo con su par boliviano, Fernando Aramayo.

En la instancia, además del Ministro de RR.EE. y del jefe de Estado, estuvo presente Frank Tressler, secretario general de Política Exterior de Chile, mientras que en representación del país altiplánico, además del Presidente Paz y del canciller Aramayo, participó el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo.

(Imagen: Presidencia)

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