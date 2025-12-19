Kast y polémica por norma en reajuste al sector público: "Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide"

El Presidente electo, José Antonio Kast, volvió a referirse a la polémica por los supuestos “amarres” que estaría dejando el actual Gobierno en el marco del reajuste al sector público.

Tras asistir a la misa por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana, el republicano fue consultado sobre este tema y respondió con una advertencia: “Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”.

La discusión se instaló luego de que el Ejecutivo impulsara un artículo para resguardar la estabilidad de los funcionarios. Desde el oficialismo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la medida en adio Infinita: “Esto no es un amarre, simplemente, es evitar arbitrariedades que debiliten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras”.

En la oposición, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, endureció el tono y advirtió en La Segunda: “Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo le convenga eso”.

Las declaraciones de Kast, Vallejo y Squella reflejan la tensión política en torno al futuro de los funcionarios públicos y el alcance del reajuste estatal. Todo indica que la discusión en el Congreso se zanjará en enero, de regreso del receso por fiestas de fin de año.

Precisamente sobre este tema, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, defendió la norma que presentó el Gobierno para restringir el despido de trabajadores del sector público.

