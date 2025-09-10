Kast y Jara protagonizaron primer enfrentamiento en el debate: ambos se trataron de "mentiroso"

A pocos minutos de comenzar el primer debate televisado de los candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentaron por los "bots" en redes sociales.

"Eso es lo bueno de los espacios en vivo, que los bots no pueden instalar mentiras", dijo la abanderada oficialista.

Ante esto, el líder del Partido Republicano interpeló a Jara, quien lo trató de "mentiroso".

"Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso. Y el tema de redes sociales dijimos desde el primer día que no estábamos de acuerdo con el mal uso de las redes sociales", dijo el exdiputado.

Ante esto, la exministra del Trabajo le respondió: "No te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí, claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejército de trolles y de bots, eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Qué vas a hacer, echarme algún otro familiar que quieras salir a trollear? Realmente, tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo, la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate”, afirmó.

Kast replicó: “Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión, eso no es mentira, es verdad. Cambió su biografía, sí, porque decía que era periodista investigativo y puso que era periodista investigativo de un matinal”.

Esto, en referencia a Sergio Jara, hermano de Jeannette Jara, quien trabaja en el matinal de CHV, canal que publicó un reportaje en el que revelaban la existencia de una red de bots que atacaban a través de redes sociales a la misma Jara y también a Evelyn Matthei.

PURANOTICIA