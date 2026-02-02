Kast y el modelo de Bukele: Centro de Confinamiento del Terrorismo y medidas de seguridad en agenda presidencial

Con la mirada puesta en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del sistema penitenciario chileno, el presidente electo José Antonio Kast realizó una visita oficial a El Salvador como parte de su gira por América Latina y el Caribe. El eje central del viaje fue conocer en terreno el modelo de seguridad implementado por ese país, en particular el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel destinada a internos de alta peligrosidad.

Durante el recorrido por el recinto penitenciario, Kast estuvo acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna. La visita buscó interiorizarse en las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño para enfrentar organizaciones criminales y reducir los niveles de violencia.

Previo al viaje, el mandatario electo adelantó el sentido de la agenda en su cuenta de X, afirmando que “Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”. Tras conocer el CECOT, reforzó ese mensaje señalando que “El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen”.

Reunión con Bukele y sistema penitenciario

La agenda en El Salvador incluyó además una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele, instancia en la que Kast profundizó en el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño. En ese contexto, destacó que la estrategia de seguridad no se limita únicamente a la megacárcel, sino que contempla también programas de reinserción para personas condenadas por delitos de menor gravedad, citando como ejemplo una política en la que “por cada día de trabajo, tienen dos días menos de condena”.

Tras el encuentro, el presidente electo valoró el liderazgo de Bukele en esta materia, señalando que “le quiero agradecer por ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad”. Asimismo, expresó el interés de su futura administración por avanzar en cooperación bilateral, afirmando que “queremos generar vínculos de colaboración en lo que nosotros podamos aportarles”.

En esa línea, Kast añadió que “pero también queremos pedirles la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario y conocer su derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, pero de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar la calidad de vida de nuestros compatriota”, subrayando que cualquier eventual adaptación de estas medidas deberá ajustarse al contexto jurídico y social chileno.

