Kast vs. Jara: La carrera presidencial se estrecha a un punto según Encuesta Criteria

La última edición de la encuesta Criteria, publicada este domingo, revela un escenario competitivo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

José Antonio Kast (Partido Republicano) encabeza las preferencias con un 28%, aunque registra una caída de dos puntos respecto al sondeo anterior. Le sigue de cerca Jeannette Jara (Partido Comunista) con un 27%, también con una baja de un punto. Evelyn Matthei (UDI) se mantiene en el tercer lugar con un 14%.

Más atrás figuran Franco Parisi (PDG) con un 9% (+1), Johannes Kaiser con 8%, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 2% cada uno, y Eduardo Artés con 1%. El voto nulo o blanco alcanza el 9%.

En un eventual balotaje entre Kast y Jara, el republicano se impondría con un 47% frente al 33% de la candidata oficialista. El 20% votaría nulo o blanco.

Si la definición fuera entre Jara y Matthei, la exalcaldesa de Providencia obtendría un 40%, superando el 31% de Jara. En este caso, los votos nulos o blancos llegarían al 29%.

En un tercer escenario, Jara vencería a Franco Parisi con un 34% frente al 31%, aunque el porcentaje de votos nulos o blancos se elevaría al 35%.

La aprobación del Presidente Gabriel Boric subió tres puntos, alcanzando el 32%, mientras que su desaprobación bajó cuatro puntos, situándose en 58%. En cuanto al gobierno, la aprobación llegó al 30% y la desaprobación se mantiene alta, en 62%.

El estudio fue realizado entre el 26 y 28 de agosto mediante panel online, con participación de hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en todo el país.

