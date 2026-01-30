Kast visita la megacárcel de El Salvador previo a reunirse con Bukele: "Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan"

El Presidente electo, José Antonio Kast, visitó el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna.

La decisión de recorrer la megacárcel responde a la convicción expresada por el republicano en redes sociales: “Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Complementó que "las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional".

Steinert reforzó esa mirada comparativa al señalar que "no se trata de cortar y pegar… la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades, respetando el estado de derecho”.

El Cecot, inaugurado en 2023 por el Gobierno de Nayib Bukele, se ha convertido en símbolo de la guerra contra las pandillas. Con capacidad para 40.000 internos, cuenta con pabellones sin ventanas, 19 torres de vigilancia y un sistema de control permanente. Kast ya había visitado el penal en 2024 junto a personeros del Partido Republicano, lo que evidencia una continuidad en su interés por este modelo.

La agenda en dicho país incluye una reunión con Bukele en la Casa Presidencial y una declaración conjunta. El impacto político de este encuentro se proyecta en la narrativa de Kast, quien más tarde escribió en sus redes sociales: “El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen”.

