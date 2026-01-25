Kast visita frontera entre Republica Dominicana-Haití y destaca modelo de control migratorio

En una nueva actividad de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast visitó este domingo la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, donde conoció en terreno las medidas de control migratorio implementadas por el país caribeño junto al mandatario Luis Abinader.

Durante la jornada, Kast recorrió la barrera instalada para contener la migración irregular y posteriormente participó en la inauguración de un hospital en el municipio de Dajabón, instancia en la que entregó declaraciones a la prensa.

En ese contexto, el mandatario electo agradeció la visita y destacó el sistema de resguardo fronterizo, subrayando la construcción de una verja con medidas de seguridad, incluyendo control electrónico, control físico y un despliegue importante del Ejército.

Kast también valoró los mecanismos de cooperación económica entre ambos países, mencionando el rol de las zonas francas y la colaboración hacia Haití mediante la fabricación de bienes, lo que —según indicó— permitiría generar empleo para cerca de 18 mil a 20 mil personas en Haití, aportando a la economía familiar.

Finalmente, sostuvo que este tipo de experiencias podrían analizarse en Chile, aclarando que no se busca replicar el modelo de forma idéntica, pero sí estudiar opciones para integrar mejor la vida fronteriza, resguardando la situación fitosanitaria. En tanto, la futura ministra Steinert afirmó que se evalúan alternativas y recalcó que lo clave es aplicar medidas tecnológicas y físicas para entregar seguridad a la población.

