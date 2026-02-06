Kast valora las "cosas positivas" del Gobierno de Piñera a dos años de su muerte y afirma que "hemos dejado atrás las diferencias"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al aniversario de muerte del exmandatario Sebastián Piñera.

El exjefe de Estado falleció tras la caída de su helicóptero en el Lago Ranco, región de Los Ríos.

Al respecto, el republicano manifestó que "en los aniversarios del fallecimiento de alguien uno recuerda las cosas positivas. Yo me hago cargo de las cosas positivas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera”.

Complementó que "hemos reconocido cosas positivas que se realizaron durante el Gobierno de Sebastián Piñera, hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen. En política uno siempre tiene diferencias, con distintas miradas políticas, y eso es legítimo”.

Además, afirmó que existe la voluntad de honrar al exmandatario “en algún momento después del juramento, en un encuentro donde van a ir mandatarios internacionales a hacerle un reconocimiento (…) espero también poder estar presente”.

