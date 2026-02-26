Dirección de Aeropuertos de Chile realizará trabajos en pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez durante la primera semana de marzo

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas realizará reparaciones en una de las pistas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago durante la primera semana de marzo.

Estos trabajos, que buscan normalizar las condiciones del pavimento y preservar la seguridad de las operaciones aeronáuticas, se realizarán en el sector central de la pista poniente entre el 1 y el 6 de marzo con el propósito de corregir deficiencias encontradas en el asfalto.

Ante esta situación, se ha coordinado con la Dirección General de Aeronáutica Civil, las líneas aéreas y el concesionario del terminal aeroportuario para mitigar los eventuales inconvenientes que se pudieran generar y asegurar la regularidad de las operaciones que se concentrará en la pista oriente.

Este tipo de intervenciones se realizan de manera regular en el aeropuerto, considerando que concentra más de la mitad del tráfico de todos los terminales del país.

