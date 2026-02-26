Campaña de vacunación contra influenza y covid-19 comienza el 1 de marzo

El Ministerio de Salud de Chile, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), ha dispuesto que este año la campaña de vacunación e inmunización contra influenza y covid-19 comience el 1 de marzo.

Esto con el objetivo de proteger oportunamente a los grupos de mayor riesgo y anticiparse al aumento de la circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal.

Asimismo, se incorporará la administración del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para la protección de recién nacidos y lactantes, junto con el fortalecimiento de la vacunación contra coqueluche y neumococo en los grupos definidos.

En este contexto, el Minsal ha desarrollado una planificación estratégica orientada a resguardar la salud de la población, considerando la estacionalidad y el comportamiento epidemiológico de las enfermedades respiratorias.

Esta estrategia busca asegurar que las personas más vulnerables cuenten con protección antes del invierno, contribuyendo a disminuir la morbimortalidad, las hospitalizaciones y la presión sobre la red asistencial.

PURANOTICIA