Kast utilizó un megáfono para responder a manifestación de funcionarios de la salud en Temuco: aseguró que "no habrá recortes"

Motivada por el rechazo a eventuales disminuciones en el presupuesto gubernamental para su sector, una protesta de funcionarios de la salud marcó la reciente gira a la región de La Araucanía del Presidente José Antonio Kast. Ante este escenario, el Mandatario utilizó un megáfono para entregar explicaciones directamente a los manifestantes.

El objetivo principal del viaje del jefe de Estado a Temuco era encabezar la apertura del Centro Oncológico Ambulatorio Infantil TROI Araucanía recinto que se consagra como el primero del sur de Chile y el segundo del país. Fue en ese contexto que debió recurrir a la amplificación para dirigirse a la multitud congregada, aseverando que "lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar...".

En la misma línea, la máxima autoridad del país quiso reconocer la labor del personal médico presente en el lugar. "Yo le agradezco de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo a los funcionarios que están aquí. Pero la conversación tiene que ir más allá", agregó.

El tenso, pero directo intercambio en la capital regional también incluyó la entrega de documentos. Específicamente, en medio de la interacción, los trabajadores movilizados le entregaron dos cartas a Kast, textos en los cuales plantean sus demandas.

Para cerrar su intervención ante los presentes, el Presidente enfatizó el compromiso con la estabilidad laboral del área. "Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo la molestia, pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios", señaló.

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(Video: @Lettus_Maglio)

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