Kast tras reunirse con Noboa en Ecuador insiste en su propuesta de crear un corredor para el retorno de migrantes venezolanos

Tras el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet y la posterior reunión almuerzo con un grupo de empresarios ecuatorianos, el Presidente electo José Antonio Kast, se refirió al viaje relámpago efectuado a Quito con escala en Lima, Perú, para discutir lo que será su agenda de seguridad y política migratoria.

Antes de regresar a Santiago, el republicano señaló que “nos vamos reconfortados a nuestra patria. Hemos podido conversar con las diferentes autoridades. Tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar y ver cómo avanzamos en acuerdos a futuro”.

“Está claro que hoy soy el Presidente electo, no tengo la representación de mi nación en temas internacionales. Pero es muy importante que entre todos veamos cómo solucionar el problema que hoy genera una nación como Venezuela, que ha provocado que personas salgan de su patria”, indicó el líder republicano.

“Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de sus fronteras”, agregó.

Kast aseguró que “yo no reconozco a una dictadura, pero eso no significa que ese país no reciba a sus connacionales. Para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”.

Más temprano, la Presidencia de Ecuador informó a través de un mensaje en X que Noboa y Kast dialogaron sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”.

El Presidente electo había anticipado que la seguridad sería un eje prioritario en sus conversaciones internacionales. “Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado (…) Ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente, y tenemos que sentarnos a conversar”, señaló antes de viajar a Quito.

De regreso en la capital, José Antonio Kast tomará unos días de descanso junto a su familia y pasar las fiestas de fin de año.

