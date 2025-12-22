Kast tras reunirse con Bachelet evita pronunciarse sobre si apoyará postulación a la ONU: "No voy a decir nada antes del 11 de marzo"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con la exmandataria Michelle Bachelet en las oficinas de la fundación Horizontes Ciudadanos en Ñuñoa, con el fin de abordar su candidatura a la secretaría general de la ONU y otros temas.

Al finalizar el encuentro, y sobre la candidatura, el republicano enfatizó que "yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio, de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo".

"Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un Presidente en ejercicio, que es el Presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo, y esto no se resuelve hoy día ni mañana", añadió.

También dijo que "ha sido una reunión para mí muy importante, porque hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra nación, a nuestra patria. Ella fue dos veces Presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas".

"Pudimos hablar de la primera infancia, pudimos hablar de temas de salud primaria, pudimos hablar de temas de seguridad, de temas de defensa que ella también conoció. En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo, quizás en un área específica con más profundidad, pero al haber sido Presidenta en dos ocasiones, haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día", agregó.

Finalmente, dijo que "nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero, y lo hemos repetido una y otra vez, y eso esperamos que sea el espíritu de todos aquellos que en política hemos tenido diferencias, hoy día podamos parar en el activismo, y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas".

IMÁGENES:

PURANOTICIA