Kast tras reunión con Boric: “Tomaré decisiones cuando corresponda una vez que haya jurado como Presidente”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó este domingo hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el mandatario Gabriel Boric, en medio de las tensiones que han marcado el proceso de traspaso de mando.

La cita se produjo a pocos días de que se concrete el cambio de mando presidencial y luego de la polémica entre ambos por el manejo de información relacionada con un proyecto de cable submarino de fibra óptica que conectaría Asia con Chile, situación que generó fricciones durante la transición.

Tras el encuentro, Kast explicó que la reunión se concretó luego de una solicitud del propio jefe de Estado mientras él se encontraba en viaje. “Ya en viaje recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, señaló.

El mandatario electo indicó que durante la cita recibió antecedentes sobre distintas materias, los que revisará una vez que asuma formalmente el cargo. “Los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República”, afirmó.

Asimismo, indicó que durante la conversación también abordaron las actividades oficiales que se desarrollarán en los próximos días, entre ellas la ceremonia de cambio de la superioridad del Ejército.

En esa línea, Kast aseguró que ambos coincidieron en la importancia de que el cambio de mando presidencial se desarrolle con normalidad y respeto institucional. “También concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Esperamos que ocurra con toda normalidad y que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación”, sostuvo.

Finalmente, el presidente electo reiteró su agradecimiento por la información entregada por el actual Gobierno. “Le agradezco al presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes y los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como presidente y toque tomar las decisiones necesarias para la mejor conducción y el trabajo del país”, concluyó.

PURANOTICIA