Kast tras dichos de diputado Meza: "Los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno"

El candidato presidencial José Antonio Kast, se refirió a la polémica que generaron los dichos del diputado de su tienda, el Partido Republicano, José Carlos Meza, sobre conmutar a reos con enfermedades terminales, incluidos violadores de menores.

En declaraciones entregadas a CNN Chile, señaló que el Senado trabaja una propuesta que permitiría que personas con diagnósticos terminales pasen sus últimos días en casa y con sus familias.

"Eso no significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad", indicó el parlamentario.

No obstante, la controversia se instaló luego de afirmar que la propuesta también incluiría a adultos mayores que hayan cometido incluso violaciones a niños.

"Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones", manifestó el diputado Meza, complementando sus palabras diciendo que “un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera".

Al respecto, Kast recordó el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y aseguró que "aquí se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno".

"(Jeannette) Jara fue parte del gabinete, le prestaron La Moneda a Monsalve para despedirse de todo Chile. ¿Quiénes son los únicos que han indultado a un terrorista? (...) Por lo tanto, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer, cuidar nuestras instituciones, cuidar a Gendarmería, enfrentar a los delincuentes. Aquí nosotros tenemos un plan de gobierno muy claro, y ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar, están los tres ejes principales, están las treinta y tres medidas, y, por lo tanto, nosotros vamos a ser claros y firmes, al que comete un delito, lo vamos a sancionar", complementó.

Según el abanderado, la idea de los indultos surge "porque hay un debate parlamentario sobre temas humanitarios, y sobre ese tema parlamentario de debate en el Senado, se abre una discusión. Ahí está la discusión, y yo lo dije en el debate. Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados".

PURANOTICIA