Kast se toma la primera foto oficial junto a sus 24 ministros en palacio presidencial de Viña

Minutos antes de jurar como Presidente de la República, José Antonio Kast participó de la primera fotografía oficial junto a los 24 ministros que integrarán su gabinete.

La tradicional imagen se capturó en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, tras una reunión que sostuvieron en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Por su parte, Kast ya se encontraba en la Ciudad Jardín, hasta donde llegó durante este martes 10 de marzo acompañado de su esposa y sus nueve hijos, pasando la noche en el lugar antes de participar en las actividades protocolares previas a su investidura.

La fotografía oficial del gabinete se concretó minutos antes de que Kast se trasladara al Congreso Nacional para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial.

