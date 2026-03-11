Pamela Jiles tras perder la testera de la Cámara: "Me siento liberada para poder hacer lo que la abuela hace normalmente"

Luego de perder la presidencia de la Cámara de Diputados, a manos del UDI Jorge Alessandri, Puranoticia.cl conversó con Pamela Jiles, una de las grandes protagonistas de lo que fue la asunción en el cargo de los nuevos representantes en la Cámara Baja.

En primer lugar, la legisladora del Partido de la Gente (PDG) aseguró que tras este revés sufrida en la votación de los 155 nuevos parlamentarios, que "yo me siento liberada para poder hacer lo que la abuela hace normalmente".

Asimismo, reconoció que "habría sido bastante más difícil hacerle la vida imposible (al Presidente José Antonio Kast) en la Presidencia de la mesa".

Luego precisó a Puranoticia.cl que "la Presidencia de la mesa es un cargo que a uno lo deja atrapado", agregando que "yo voy a seguir legislando, como hasta ahora, en beneficio de los únicos que me dan órdenes, que es mi pueblo".

Finalmente expuso que ella no recibe órdenes ni del Partido de la Gente ni de ninguna autoridad: "Yo recibo órdenes solamente de mi pueblo y todos los parlamentarios del PDG lo mismo. Nosotros somos mandatados por nuestro pueblo, por nuestra gente, por la clase media, la clase media emergente, y en eso vamos a seguir".

