Presidenta del FA en el cierre del gobierno de Boric: "No creo que tengamos que hacer un mea culpa"

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que la administración saliente sacó “adelante un gobierno en condiciones muy difíciles” y destacó la capacidad y “liderazgo” de Gabriel Boric para hablar de lo bueno y lo malo de su gestión en la cadena nacional realizada la noche del martes.

“Los balances tienen lo bueno y lo malo. Yo no creo que tengamos que hacer un mea culpa, al contrario, creo que sacamos adelante un gobierno en condiciones muy difíciles, económicas, sociales y políticas", comentó Martínez en entrevista con Radio Universo.

La presidenta del FA dijo estar “muy orgullosa de dos cosas, del trabajo que se hizo en poder sentar las bases de transformaciones bien profundas, y creo que van a tener réditos bien importantes para el país, como es la Estrategia Nacional del Litio, el Sistema Nacional de Cuidados, incluso la reforma de pensiones, elementos distintos a los que normalmente se había hecho política en los últimos años".

“Ayer me pasaba que al ver la última cadena nacional del Presidente Boric, creo que su liderazgo a mí también me llena de esperanza (...) el liderazgo del Presidente, no solo como Presidente, sino también a lo largo de su historia política ha sido siempre incluso con sus diferencias y teniendo una postura política súper clara, estar disponible a buscar la mejor versión del otro, y creo que ayer en su cadena nacional también daba cuenta de eso", aseguró.

Martínez cree que "hay que hacer balances y proyecciones. Y en los balances creo que también hay que hablar de lo bueno y por supuesto que de lo malo. De hecho, yo creo que hemos sido casi el único gobierno que ha realizado este me culpa de cara a la ciudadanía, siendo muy responsable en un momento en donde en general en la política se le echa la culpa al otro, y por eso valoro tanto el liderazgo del Presidente".

"Si vemos las condiciones en las que salió el presidente Piñera (...) y el manejo que tuvieron sobre el estallido social, no hubo en ningún momento un análisis diciendo 'mira, en esto nos equivocamos, esto estuvo mal'. Simplemente hubo una relectura en la que todo al parecer era más un problema de carácter social incluso ahora tratando de reducirlo solamente a su parte más más dura", señaló la presienta del FA.

A su juicio, "por eso creo que es interesante el liderazgo del Presidente, que al mismo tiempo que logra destacar los avances que pudo hacer el Gobierno, que también se trató de eso su cadena el día de ayer y es capaz de no esconder los problemas debajo de la alfombra, sino haber tomado una postura bastante dura".

"A nosotros también nos pasó como Frente Amplio. Tuvimos un caso muy complejo, como lo fue Convenios, y nuestra reacción fue distinta, tuvimos una decisión de excluir a quienes habían cometido estos fraudes y no tuvimos una defensa corporativa, y creo que eso también muestra que más que las situaciones que pueden pasarte, lo más importante es cómo tú reaccionas ", aseguró Martínez.

La timonel frenteamplista añadió que "creo que también las cosas que no se pudieron lograr no dependieron solo del gobierno, tanto FES como Sala Cuna, no cabe, a mi juicio, en un mea culpa de este gobierno, sino que, al contrario, cabe en un avance legislativo que pueda hacer el próximo gobierno, entendiendo que ambos proyectos tienen más de 20 años de discusión".

