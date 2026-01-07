Kast se reúne con el presidente de Perú en Lima y coinciden en la lucha contra la delincuencia, la inmigración y la inversión

El Presidente electo manifestó que “somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Y es lo que hoy día es nuestro afán, de tener buenas relaciones con nuestros vecinos".
El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con el mandatario de Perú, José Jerí durante su visita a Lima.
La autoridad del vecino país señaló que la relación con Chile “es una política de estado" que "se conduce en un marco de amistad y de cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales”.
“Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afecta a nuestros países”, indicó.
El presidente de Perú planteó que tienen como reto la promoción del comercio, la inversión y el turismo, así como la proyección conjunta entre ambos hacia el Asia Pacífico, a través de los foros de la Alianza Pacífico, APEC, entre otros.
Y dijo estar “convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto, estos retos en conjunto, en el cual vamos a continuar sin ninguna duda fortaleciendo nuestros vínculos y la integración entre nuestros países, siempre teniendo como horizonte el desarrollo y bienestar de nuestros países”.
Por su parte, Kast manifestó que "somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Y es lo que hoy día es nuestro afán, de tener buenas relaciones con nuestros vecinos".
El Presidente electo apuntó a que “los temas, como usted dice, que nos afectan a todos, es el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto”.
“Por eso también es tan importante el tema legislativo, porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular, que en algunos casos ha sido migración forzosa”, mencionó.
Junto con ello, sostuvo que "por el no respeto a las normas democráticas en algunos países, hay personas que, sea por persecución política o por situación económica, han debido dejar su país no voluntariamente, y hay una nación de nuestro continente que tiene 8 millones de personas en esa condición. Y eso nos afecta a todos".
Respecto a la inversión, Kast dijo que "tanto en temas industriales, comerciales, y en temas agrícolas, creo que son muy complementarios. Ustedes han logrado algo muy importante, que es generar el riego en zonas importantes de Perú”.
“Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú. Nosotros, como ya tenemos avances tecnológicos y otras cosas, encantado de compartir todo eso, y que haya inversión chilena en Perú”, precisó.
