Kast se reúne con el presidente de Perú en Lima y coinciden en la lucha contra la delincuencia, la inmigración y la inversión

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con el mandatario de Perú, José Jerí durante su visita a Lima.

La autoridad del vecino país señaló que la relación con Chile “es una política de estado" que "se conduce en un marco de amistad y de cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales”.

“Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afecta a nuestros países”, indicó.

El presidente de Perú planteó que tienen como reto la promoción del comercio, la inversión y el turismo, así como la proyección conjunta entre ambos hacia el Asia Pacífico, a través de los foros de la Alianza Pacífico, APEC, entre otros.

Y dijo estar “convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto, estos retos en conjunto, en el cual vamos a continuar sin ninguna duda fortaleciendo nuestros vínculos y la integración entre nuestros países, siempre teniendo como horizonte el desarrollo y bienestar de nuestros países”.

Por su parte, Kast manifestó que “somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Y es lo que hoy día es nuestro afán, de tener buenas relaciones con nuestros vecinos".

El Presidente electo apuntó a que “los temas, como usted dice, que nos afectan a todos, es el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto”.

“Por eso también es tan importante el tema legislativo, porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular, que en algunos casos ha sido migración forzosa”, mencionó.

Junto con ello, sostuvo que "por el no respeto a las normas democráticas en algunos países, hay personas que, sea por persecución política o por situación económica, han debido dejar su país no voluntariamente, y hay una nación de nuestro continente que tiene 8 millones de personas en esa condición. Y eso nos afecta a todos".

Respecto a la inversión, Kast dijo que "tanto en temas industriales, comerciales, y en temas agrícolas, creo que son muy complementarios. Ustedes han logrado algo muy importante, que es generar el riego en zonas importantes de Perú”.

“Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú. Nosotros, como ya tenemos avances tecnológicos y otras cosas, encantado de compartir todo eso, y que haya inversión chilena en Perú”, precisó.

(Imagen: Prensa Oficina Presidente Electo)

