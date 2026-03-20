Kast se reúne con Bachelet en La Moneda en medio de incierto respaldo a candidatura a la ONU

El Presidente José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet se reunieron la tarde de este viernes en La Moneda, en medio de la incertidumbre que existe sobre si apoyará o no su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

El ingreso de la otrora jefa de Estado se produjo a través de un vehículo por el subterráneo del Palacio.

A inicios de esta semana, se conoció que la decisión frente a esta situación ya estaba “avanzada” y que, de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo, debería ser comunicada las próximas semanas.

El Gobierno se encontraba evaluando diversos factores antes de adoptar una definición, entre ellos, el recibimiento de la candidatura a nivel interno, las implicancias diplomáticas con países que han manifestado su respaldo -como México y Brasil-, e incluso las posibilidades de otras postulaciones en la región, como la del diplomático argentino Rafael Grossi.

En tal línea, cabe mencionar además que la ausencia de los presidentes de México y Brasil, así como de la propia Michelle Bachelet en la ceremonia de cambio de mando, fue interpretada como una señal negativa.

La expresidenta se excusó de asistir debido a problemas de agenda, donde viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar de una nueva sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer en Naciones Unidas.

(Imagen de archivo)

PURANOTICIA