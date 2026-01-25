Kast se reúne con Abinader y refuerza agenda de cooperación con República Dominicana

El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un encuentro marcado por el interés de fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como turismo, seguridad y minería.

Durante la instancia, Abinader destacó que ambos líderes han estado compartiendo ideas y proyectos exitosos, subrayando que Chile es un socio relevante con vínculos sólidos en materia turística y comercial, los cuales esperan ampliar a partir de marzo, con el inicio del próximo gobierno.

Por su parte, Kast resaltó que más de 140 mil chilenos visitan República Dominicana cada año y expresó su intención de que el flujo siga creciendo, impulsando también que Chile se convierta en un destino atractivo para parte de los 11 millones de habitantes del país caribeño.

En el ámbito económico, el mandatario electo enfatizó el potencial chileno en capital humano, tecnología y minería, destacando además el creciente interés mundial por las tierras raras, junto con la necesidad de desarrollar estos recursos asegurando calidad de vida, combate a la pobreza y respeto por el medio ambiente.

En materia de seguridad, Kast valoró el intercambio entre autoridades de ambos países, mencionando que la ministra del Interior dominicana pudo compartir con su futura ministra de Seguridad. Además, adelantó que visitará la frontera con Haití, para conocer el sistema de control perimetral y su funcionamiento en terreno.

