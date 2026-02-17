Kast responde a Elizalde por críticas a “Gobierno de emergencia”: "Tenemos problemas reales"

El Presidente electo, José Antonio Kast, respondió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aseguró que el relato de "Gobierno de emergencia" sería una excusa para implementar reformas de desprotección social.

Tras reunirse con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight (RN), el Mandatario electo expresó que "yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana. Hay problemas aquí en la Región de los Lagos de conectividad".

"Yo los invitaría a ir a las comunas de Puyehue, a la comuna de Cochamó y ver cuáles son los problemas reales de conectividad. Ir a las islas, ver lo que cuesta desplazarse en la región. Esa es la realidad en Chile, no la desconozcamos. Tenemos un problema de gasto excesivo", añadió.

"Esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. No, todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme. Veamos el tema de lo que está pasando con los SLEP. Nosotros no queremos que se repitan situaciones como la que han ocurrido en Atacama, la que han ocurrido en Magallanes", añadió.

"Y vemos quién funciona bien y quién no está funcionando bien. Por donde yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar", advirtió.

En ese sentido, expresó que "no sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares. Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar. Cada ministro ha presentado lo que está haciendo a los ministros que vienen, pero no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son".

PURANOTICIA