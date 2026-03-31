Kast respalda salida en la PDI y reafirma autonomía del mando policial en plena reestructuración

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la reciente salida de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia de la PDI. El Mandatario aclaró que la desvinculación fue requerida por el director general de la policía civil, Eduardo Cerna, y que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, otorgó el respaldo necesario para proceder con la reorganización de la jefatura.

En una conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el jefe de Estado subrayó que la responsabilidad de estos movimientos recae en el mando institucional. Respecto a la comparecencia de Cerna ante el Congreso, Kast puntualizó: "la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad, y nosotros mantenemos la línea institucional".

El Ejecutivo ratificó que el Gobierno se ha limitado a actuar bajo los criterios de modernización establecidos por la propia dirección de la policía de investigaciones. Sobre este punto, el Presidente detalló que "el director general de la PDI le solicitó la renuncia y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando".

Al abordar el rol de la ministra Steinert en este proceso, Kast destacó que la secretaria de Estado cuenta con la facultad de definir sus estrategias de gestión. "dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar cómo va a gestionar. Aquí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio, y eso es algo que vamos a ir demostrando en el tiempo", sostuvo el Mandatario.

Finalmente, el Presidente hizo hincapié en la importancia de otorgar autonomía a las autoridades de las fuerzas de orden para optimizar su funcionamiento interno. En ese sentido, manifestó que el Gobierno deposita su confianza en los mandos tanto de la PDI como de Carabineros, permitiéndoles tomar las determinaciones pertinentes para garantizar la eficiencia y el correcto servicio de sus respectivas instituciones.

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