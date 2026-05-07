Kast respalda dichos de Quiroz y no descarta recurrir a decretos si el plan de Reconstrucción no avanza en el Congreso

El Presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a un posible rechazo del plan de Reconstrucción Nacional.

Durante un seminario organizado por Clapes UC, el secretario de Estado sostuvo que si el proyecto no se aprueba, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.

"Vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, dijo la autoridad.

Al ser consultado por las palabras del jefe de la billetera fiscal, el Mandatario que se encuentra en Costa Rica dijo que espera que la iniciativa sea aprobada, pero que si sucede lo contrario, "los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el Gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así. Pero hay situaciones donde el Gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto”, manifestó.

Añadió que “hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos”.

Entre las materias que podrían avanzar por esta vía, el jefe de Estado mencionó “temas ambientales” y económicos, que involucran distintas áreas “desde el Ministerio de Economía al Ministerio de Hacienda".

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