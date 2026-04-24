Kast respalda a Quiroz tras críticas de Monckeberg: "Ha sorprendido por su capacidad de diálogo y conocimiento técnico"

Un férreo respaldo entregó el Presidente José Antonio Kast al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esto, como respuesta directa a los cuestionamientos emitidos por el exsecretario de Estado, Cristián Monckeberg (RN), quien durante una entrevista concedida a radio Infinita apuntó a que el jefe de la billetera fiscal presenta "falencias graves".

Según detalló el militante de Renovación Nacional en la emisora, dichas debilidades se evidencian "desde el punto de vista de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político, que es distinto al mundo técnico".

Frente a estas declaraciones, el jefe de Estado optó por desdramatizar la situación y valoró la discusión pública, afirmando que resulta "legítimo que cada uno exprese su opinión y creo que es sano que haya debate. Lo que puedo decir es que la relación entre los ministros del comité político, tanto Mara Sedini, José García Ruminot, Claudio Alvarado, con el ministro Jorge Quiroz y el ministro Daniel Mas, ha sido muy buena. Ha habido un trabajo en equipo como nunca".

En la misma línea, la máxima autoridad del país tomó distancia de las recriminaciones particulares y subrayó el enfoque de su administración. "El debate político es bienvenido, pero en general no me hago cargo de comentarios legítimos que pueda hacer cualquier persona cuando estamos viendo cosas concretas, avances concretos en esas materias como en otras", remarcó.

Siguiendo con su argumentación, el gobernante dejó la puerta abierta al diálogo con los sectores disidentes, expresando que "bienvenido los comentarios, las críticas constructivas, y seguramente tendremos oportunidad de sentarnos a conversar y acoger, así como lo hemos hecho con todos los líderes políticos, sus inquietudes".

Para blindar la gestión del secretario de Estado, Kast fue categórico al descartar las acusaciones de Monckeberg. "Yo no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz. Yo encuentro que ha sorprendido a todas las personas. Incluso, ustedes lo han visto en las distintas entrevistas, presentaciones, tanto nacionales como frente a inversionistas extranjeros, quedan sorprendidos de la capacidad de diálogo, de la capacidad de escuchar y del conocimiento técnico que tiene", sostuvo el mandatario.

Finalmente, el Presidente propuso generar una instancia formal para abordar estas diferencias de criterio. Al respecto, sugirió que "sería bueno también, en algún momento, poder organizar alguna reunión con aquellos que tenga una mirada más crítica con el ministro Quiroz, para que vayamos confrontando opiniones, conocimientos, el cómo hacerlo, si es legítimo. Hay muchos economistas que hoy día pueden tener una opinión".

Para cerrar su intervención, extendió una invitación directa a los detractores: "Para las personas que son más del sector, feliz de que organicemos un encuentro y que ellos puedan conversar, incluso debatir directamente con el ministro Quiroz", concluyó.

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