Kast reconoce que no ha habido expulsiones, pero anuncia sistema continuo en los próximos meses

El presidente José Antonio Kast reconoció que su gobierno aún no ha concretado expulsiones de migrantes, aunque aseguró que en los próximos meses se implementará un sistema continuo para llevarlas a cabo.

En una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, el mandatario admitió: “expulsados por el Gobierno, ninguno hasta ahora”, pero adelantó que “dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes”, el cual se evalúa ejecutar “vía aérea” y también “vía terrestre”.

Kast sostuvo que el proceso será gradual: “vamos a ir paso a paso abordando el tema”, y añadió que no solo habrá expulsiones, sino que “van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país”.

En esa línea, afirmó que el Ejecutivo ha endurecido su mensaje: “nosotros venimos desde hace meses advirtiendo que el que venga la va a pasar mal”, aunque precisó que aún hay trámites legislativos pendientes y que “el Parlamento recién se ha instalado”, por lo que los cambios se verán “en el tiempo”.

Respecto a los costos, indicó que “en algunos casos vamos a tener que desembolsar recursos públicos, pero los vamos a recuperar”, planteando que los bienes de personas expulsadas podrían ser retenidos y vendidos, lo que requerirá avances legales. “También vamos a mejorar el proceso de venta de artículos que sean retenidos por la autoridad”, agregó.

El mandatario aseguró además que existen “datos informales que indican que la salida es mayor que el ingreso” y detalló medidas como “cerca de 10 kilómetros de zanja”, el reforzamiento fronterizo y la futura instalación de casetas migratorias.

Sobre las cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes y los aproximadamente 300 mil migrantes en situación irregular, reiteró que se avanzará de forma progresiva: “vamos a comenzar por aquellos que tengan antecedentes reñidos con las buenas costumbres y la ley”, o que “no hayan sido buenos vecinos”.

Finalmente, explicó que el gobierno está revisando los expedientes acumulados: “cuando usted llega a una oficina y encuentra 45 mil carpetas, tiene que partir por ordenar”, y cerró señalando que la meta es avanzar durante su administración, aunque “paso a paso”.

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