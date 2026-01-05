Kast reafirmó su postura sobre operación de EE.UU. en Venezuela y evitó polemizar con Boric

Tras ser proclamado Presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), José Antonio Kast se refirió a la operación de Estados Unidos en Venezuela.

El republicano ya había abordado el tema el sábado, cuando se produjo la captura de Nicolás Maduro, pero ahora fue consultado específicamente por la postura del Presidente Gabriel Boric, que junto a otras naciones firmaron una declaración pública, condenando el hecho.

En medio de las críticas que recibió el jefe de Estado por su mensaje en redes sociales -donde llamó a respetar la soberanía de Venezuela y el derecho internacional- Kast señaló que “el Presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su gobierno, y mientras él esté, será la línea del gobierno”.

Al ser preguntado si Boric se equivocó, respondió: “Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en sí. Nosotros estamos enfocados en las urgencias sociales, y eso lo hemos señalado durante todo el año”.

Agregó: “Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El Presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia”.

Kast recordó que durante la campaña fue claro en advertir que la crisis trascendía fronteras: “Había casi 8 millones de migrantes forzados, que por distintas razones, razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación, y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse”.

Sobre Maduro, afirmó que “cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador. Y si a eso se le suma una situación que es discutida a nivel internacional, de que el crimen organizado está instalado en Venezuela, que hay situaciones de narcotráfico graves en Venezuela, y quien dirige el país podría tener vínculos con eso”.

El Presidente electo subrayó: “Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto, si esto es algo de sentido común”.

Añadió que “se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países, y eso tiene que resolverse”.

Además, Kast destacó sus gestiones recientes: “Eso es lo que al menos yo como Presidente electo he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, al haber estado en Ecuador, al haber hecho escala en Perú, estar esta semana en Perú buscando una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación”.

LA AUSENCIA “LEGÍTIMA” DEL PC Y DIÁLOGO

Posteriormente, Kast se refirió a la ausencia del Partido Comunista en la ceremonia de proclamación, agradeciendo la presencia de otros conglomerados: “El gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron se valora, se agradece. Esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”.

Sobre el PC, afirmó: “Es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre”.

Complementó que “habrá otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político, estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien”.

“Puede haber diferencias puntuales, eso puede hacer que, en una ceremonia como esta, alguien no se presente, no hay problema, no vamos a hacer un hecho político de eso”, finalizó Kast.

PURANOTICIA