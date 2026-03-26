Kast promulga Ley de Emergencia Energética valorando apoyo de la oposición y llamando a evitar protestas en el transporte público

El Presidente José Antonio Kast firmó en el Palacio de La Moneda el decreto promulgatorio de la ley de Emergencia Energética, "Chile Sale Adelante", medida que busca mitigar el alza en los precios de los combustibles.

En la instancia también participaron los ministros de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, de Hacienda, Jorge Quiroz, de Energía, Ximena Rincón, y del Interior, Claudio Alvarado.

La iniciativa adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico. Además, fija bonos de $100 mil para reducir el impacto en taxis, colectivos, trasporte escolar y taxis que realicen el tramo Arica-Tacna.

Tras la firma, el Mandatario entregó un discurso en el que agradeció al Parlamento por la rapidez del despacho del proyecto, además, hizo un llamado a evitar manifestaciones que afecten servicios esenciales como el transporte público.

“Comienzo agradeciéndole al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, por la rapidez con la que aprobaron este proyecto de ley. Todos tenemos conciencia de que no es fácil anunciar, ni pronunciarse, ni votar respecto de un tema que es complejo, que es sincerar lo que está ocurriendo a nivel mundial y cómo eso afecta a nuestros compatriotas”, valoró.

Bajo ese contexto, destacó que "siempre hemos señalado que es importante que exista una oposición que nos pueda hacer ver situaciones complejas y ayer y ante ayer quedó demostrado que tenemos una oposición consciente y que entiende que en momentos difíciles tenemos que estar unidos”.

Luego, el jefe de Estado abordó la reacción de la ciudadanía ante el alza de combustibles, señalando que "esta es una medida compleja, y hemos visto a lo largo de Chile una reacción que genera inquietud, en algunos casos molestia, pero también hay comprensión de que la situación mundial sí nos afecta”.

“Pude recorrer dos regiones en estos días, y agradezco la comprensión de la ciudadanía, porque podría haber sido un momento complejo, y podrían haber expresado algunos de ellos su malestar, al ver a algunas de las autoridades, o al ver al Presidente de la República en terreno, el mismo día que se planteaban estas medidas, y debo decir que la recepción fue siempre muy buena, algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto, y eso es lo que buscamos, que podamos expresarnos, pero siempre con respeto, y no acudiendo a la herramienta de la violencia”, declaró.

En esa línea, hizo un llamado "a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada”.

“Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte, hoy día más que nunca, porque el transporte colectivo, tanto el metro, como los buses, taxis colectivos, transporte escolar, lo único que hacen es facilitarles la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo del combustible”, cerró.

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