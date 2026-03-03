Presidenta del Frente Amplio acusa a Kast de “romper la mesa” con Boric y alinearse con la doctrina Monroe

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario, José Antonio Kast, tras la fallida reunión de este martes.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Martínez sostuvo que “el que rompe la relación (con Boric) es José Antonio Kast”.

“Por parte de este gobierno ha habido permanente disposición no solo a conversar, sino también haber asumido el gobierno anterior con todas las diferencias que teníamos con una capacidad de entender que los procesos soberanos y también los procesos institucionales de nuestro país se cuidan. Y para eso hay que tener una actitud de conversación", argumentó.

La timonel del FA recalcó que "en este caso el que rompe la mesa (es Kast), digamos, al decir que se va de la conversación y que produce una eventual diferencia que puede ser discutible".

Asimismo, afirmó que "acá hemos tenido a un presidente Boric que ha defendido en todos los tonos un traspaso ordenado, un traspaso que se conversa, la disposición a que podamos encontrarnos en nuestras diferencias (...) y creo que José Antonio Kast ha hecho todo lo contrario desde que salió electo".

En cuanto a la polémica por el cable submarino chileno-chino, Martínez dijo que le "parece muy inverosímil es que estemos discutiendo tanto tiempo respecto a qué se dijo particularmente o qué faltó cuando acá hay una intromisión de Estados Unidos".

Y agregó que “la señal que va a dar el presidente electo es romper relaciones con el presidente del gobierno anterior y participar de una cumbre del presidente (Donald Trump) que amenazó a nuestro país. Eso es lo de fondo”.

“Yo veo que José Antonio Kast toma partido por la doctrina Monroe, toma partido porque Estados Unidos realmente sea el imperio que determine de alguna manera nuestra soberanía eso es lo que me preocupa”, expresó.

Finalmente, señaló que espera que "Kast se transforme en el Presidente de todos los chilenos y no de su barra brava”.

