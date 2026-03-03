Presidente Boric cuestiona fin del traspaso anunciado por el mandatario electo José Antonio Kast: “Chile merece autoridades a la altura”

El mandatario lamentó la decisión del presidente electo de dar por cerrado el proceso y reafirmó que su gobierno mantiene la disposición para continuar el diálogo y garantizar una transición ordenada.
El presidente Gabriel Boric lamentó la decisión del mandatario electo José Antonio Kast de "empañar" el traspaso de mando tras el anuncio del republicano de dar por terminado este proceso, debido a que "no confiamos en la información que se nos está entregando".
A través de su cuenta de X, Boric expresó: "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos".
"Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario", añadió.
"Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", concluyó.
PURANOTICIA