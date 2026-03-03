Presidente Boric cuestiona fin del traspaso anunciado por el mandatario electo José Antonio Kast: “Chile merece autoridades a la altura”

El presidente Gabriel Boric lamentó la decisión del mandatario electo José Antonio Kast de "empañar" el traspaso de mando tras el anuncio del republicano de dar por terminado este proceso, debido a que "no confiamos en la información que se nos está entregando".

A través de su cuenta de X, Boric expresó: "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos".

"Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario", añadió.

"Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", concluyó.

