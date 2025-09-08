Kast presenta «Plan Marchas sin Violencia»: propone la creación de un "régimen" que exiga responsabilidad a organizadores

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó el «Plan Marchas sin Violencia» y emplazó al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señalando que “Chile no está en una situación normal en lo que dice relación con seguridad”.

“Hemos tenido, este fin de semana y la semana que recién pasó, muestras de violencia bastante extrema (…) El derecho a manifestarse, a marchar, siempre se debe respetar, pero ese derecho a manifestar, a marchar, tiene que ser en paz, sin violencia”, manifestó.

El abanderado sostuvo que “no nos oponemos a las distintas marchas, pero los chilenos tienen derecho a vivir sin miedo, y lo que hemos visto en zonas cercanas a estas manifestaciones es destrucción de locales, agresión a transeúntes”.

“Esto requiere un Estado firme, requiere normas claras y que se señala que la paz social no se decreta, sino que se debe garantizar y el Gobierno no ha garantizado la paz social ni para funcionarios de Carabineros ni la ciudadanía", planteó.

Por otro lado, el candidato apuntó a Cordero indicando que “las autoridades no están haciendo su trabajo, tenemos un ministro de Seguridad que dice que 'Chile está viviendo una situación normal', lo invito a ver las noticias de las últimas horas y ver la cantidad de personas que algo igual que el fin de semana anterior han sido acribilladas”.

Kast explicó que el plan propuesto “no requiere legislación, porque existen las normas legales para que esto se pueda llevar a la práctica. Esto requiere mayor inteligencia preventiva (…) aquí dentro de estas manifestaciones, Carabineros pueda infiltrar las marchas y determinar quiénes son los responsables”.

MEDIDAS DEL PLAN

“Prohibición y sanción al uso de objetos o medios tendientes a impedir la identificación de la identidad, como por ejemplo capuchas, overoles y otros elementos similares en manifestaciones públicas ”.

”. Refuerzo de los controles de identidad en las manifestaciones públicas, “estableciéndose perímetros de acceso a lugares de movilización, con control de identidad y pertenencias” .

. Aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, para “sancionar la alteración del orden público y a quienes lo promueven” .

. Utilización de inteligencia policial “para la detección y desarticulación de grupos violentistas” .

. Creación de un “ régimen de responsabilidad civil para exigir a los organizadores de las manifestaciones responsabilidad por los hechos de violencia y la destrucción que pueden ocurrir en una manifestación pública”, lo que incluirá un registro de organizadores, protocolo de seguridad, garantías, finanzas, etc.

Protección de identidad policial: "Carabineros y otros agentes de control de orden públicos podrán resguardar sus rostros e identidades, para no ser objeto de hostigamiento personal o familiar ".

”. Fortalecer el uso de armas disuasivas para el control del orden público.

para el control del orden público. Estudiar la implementación de una Fiscalía Antidisturbios.

