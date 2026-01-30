Kast posterga anuncio de delegados presidenciales en medio de ajustes de agenda y tensión con partidos políticos

El presidente electo, José Antonio Kast, decidió postergar para la próxima semana el anuncio de los delegados presidenciales -que estaba anunciada para este viernes- debido, principalmente al retraso en su gira por Latinoamérica y el Caribe, pero también por la presión de los partidos políticos por exceso de técnicos e independientes en desmedro de la militancia.

La suspensión del vuelo a El Salvador de este lunes por condiciones climáticas obligó a reagendar esa visita para este viernes, lo que modificó la agenda de Kast tanto en el extranjero como en Chile.

Inicialmente en esta jornada se anunciarían los delegados y la próxima los subsecretarios. Sin embargo, ayer jueves se decidió que ambos se efectúen la próxima semana.

Conforme dicen, la idea es que el mandatario tenga un encuentro con las nuevas autoridades. Según trascendió, entre las autoridades regionales habría mayoritariamente independientes y republicanos.

En menor medida se incluirán a algunos personeros de Chile Vamos y Demócratas. Aquello generó molestia en los partidos que ven como se repite el criterio usado con el gabinete. Lo mismo, acusan, ocurriría con los subsecretarios, donde otra vez predominarían los independientes, en desmedro de los partidos políticos.

PURANOTICIA