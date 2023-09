Kast por críticas de Matthei al proceso constitucional: "No he visto en ella la responsabilidad de salir a hablar de manera seria"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las críticas hacia el proceso constitucional de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que no pondrá su capital político para la aprobación.

En el programa online de YouTube, Semana RE, Kast se refirió a los dichos de la jefa comunal y dijo que "yo lo que siempre he dicho que nosotros tenemos que preocuparnos por el país de manera seria, responsable y no mirar las encuestas para tomar decisiones y aquí claramente hay personas que miran las encuestas y dicen 'esto va mal, entonces, yo quiero estar con lo que va bien'".

“Eso es lo que yo no he visto en Evelyn la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable". Llamó a todos los liderazgos políticos a no mirar las encuestas”, agregó.

El líder republicano también se refirió a los dichos de Arturo Squella quien habló de derecho a la vida.

"Evelyn partió velozmente a contradecir a Arturo en algo que ni siquiera él había dicho, después se habló del tema de las contribuciones y nuevamente se habló de una manera muy fuerte a cuestionar el tema de las contribuciones Ahí uno podría preguntarse y Providencia por qué no entrega el 100% de las contribuciones al fondo común municipal", sostuvo Kast.

"Siempre vale la pena jugársela por las convicciones, por eso estamos aquí". Con ello, enfatizó que en esto "tienes que leer, después tomar una decisión informada, peor no te dejes guiar por lo que dicen las encuestas (...) nos estamos jugando todo lo que queremos por hacer un buen texto constitucional", agregó.

La inminente carta presidencial de los republicanos apuntó que "nunca he hecho un cálculo político, porque cuando hay que juzgársela uno lo hace con convicción, en plenitud, que saca uno jugársela hoy, si no sabes qué va a pasar en dos años más".

Respecto a las acusaciones de que se está escribiendo en el Consejo la "kastitución", Kast ironizó: "Estoy feliz, no he dormido, estoy agotado, los invito a ver mi Instagram para ver todo el tiempo que le he dedicado a redactar artículo por artículo".

"La izquierda siempre trata de instalar cosas así como contradictorias o muy de slogan para tratar de hacer reaccionar a las personas", remató.

PURANOTICIA