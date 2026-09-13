Kast llama a la unidad tras Te Deum: "Tenemos que salir adelante juntos"

Un llamado a recuperar la esperanza, fortalecer la unidad y enfrentar de manera conjunta las dificultades que atraviesa el país marcó este domingo el Servicio Nacional de Acción de Gracias, ceremonia en la que el Presidente José Antonio Kast participó por primera vez como Mandatario.

Luego del tradicional Te Deum Evangélico, el Jefe de Estado se refirió al momento que enfrenta el país y sostuvo que ”Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos".

Kast agradeció las oraciones realizadas por Chile durante la ceremonia y destacó especialmente el mensaje de encuentro expresado durante la jornada. “Es un momento para detenerse, mirar muy bien nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad y de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, afirmó.

Desde la Catedral Evangélica de Chile, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en Estación Central, el Presidente señaló que uno de los principales mensajes que recoge de la ceremonia es “el llamado a la esperanza, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación, más allá de las dificultades en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda”.

El Mandatario también abordó los esfuerzos de su administración por alcanzar entendimientos entre los distintos sectores políticos. “Creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes y seguiremos trabajando en ello, corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, declaró.

La ceremonia fue organizada por las Iglesias Evangélicas de Chile y coordinada por el obispo José Rivas Espinoza. A la actividad asistieron ministros, subsecretarios, representantes de las Fuerzas Armadas, integrantes del cuerpo diplomático y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

La jornada tuvo además un carácter especial debido al regreso de la ceremonia a la Catedral Evangélica de Chile, su sede histórica, luego de que entre 2019 y 2025 se desarrollara en distintos templos de la Región Metropolitana.

Durante su sermón, el obispo Héctor Cancino del Valle realizó un diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país y sostuvo que Chile se encuentra en un periodo de transición, donde “el pesimismo se ha convertido en una costumbre y el paradigma de lo imposible se ha instalado en el debate público”.

La autoridad religiosa hizo referencia a la polarización, las dificultades económicas, la violencia y la pérdida de confianza en las instituciones. En ese contexto, afirmó que “la incertidumbre parece ser la única constante”, agregando que “la crisis que vive Chile no es solo material, es fundamentalmente una crisis de confianza y de sentido. Es una crisis del alma nacional”.

Pese a ese diagnóstico, Cancino puso el énfasis en la necesidad de recuperar una mirada esperanzadora sobre el futuro. “La esperanza es contagiosa”, sostuvo, para luego asegurar que “Chile no necesita más profetas del desastre, que resalten lo mal que estamos”.

Finalmente, llamó a “trazar la ruta que nos lleve con firmeza desde las ruinas del presente hacia los cimientos del futuro” y planteó que “nuestro liderazgo no puede limitarse a administrar la crisis: estamos convocados a liderar la nación, a guiarla en una profunda progresión institucional, social, pero también espiritual”.

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