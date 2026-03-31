Kast justifica salida de directora de SernamEG pese a su tratamiento por cáncer: “La confianza no se dio”

Durante una conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Presidente José Antonio Kast se refirió a la desvinculación de Priscilla Carrasco, quien se desempeñaba como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). Pese a que la autoridad atraviesa actualmente un tratamiento por cáncer de mama, el mandatario sostuvo que la decisión responde a la necesidad técnica de asegurar una administración eficiente.

Respecto a la solicitud de renuncia no voluntaria, Kast explicó que el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar que las tareas estatales se realicen correctamente y bajo un marco de seguridad institucional. Al respecto, indicó que "tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como SernamEG, como es Prodemu, como es en general el Ministerio de la Mujer", puntualizó el jefe de Estado.

El Presidente reconoció el impacto personal que esta medida tiene sobre Carrasco debido a su diagnóstico médico, calificando el escenario como "un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno, que vela por el bien de todos los chilenos". En esa línea, manifestó la voluntad de su administración para prestar apoyo asistencial, señalando que "hay una asociación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico".

Finalmente, el mandatario adelantó que la determinación también se sustenta en hallazgos internos dentro de la repartición. Según Kast, "hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía, y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos, sin desconocer que hay una situación humana, compleja, y que tenemos que atender".

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